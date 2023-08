Roma, "fiumi di schiuma bianca" in strada: cosa libera la pioggia. Foto choc

05 agosto 2023 a

La città di Roma, con il maltempo, è stata invasa da fiumi di schiuma bianca. Il ciclone Circe, che in un primo momento aveva messo in difficoltà solamente le regioni settentrionali, ha ora raggiunto anche il Centro della penisola Italiana. Che Roma sia una città sporca, non è di certo una novità. Il nodo rifiuti stenta a sciogliersi. Tuttavia, questa grande quantità di schiuma bianca e densa ha alimentato molti sospetti sulla gestione della Capitale.

Da Ostia a Montesacro, passando per Ostiense e San Basilio, la schiuma bianca è diventata la protagonista di decine di post tra l’ironico e il preoccupato in cui gli utenti chiedono spiegazioni sulla sua origine: “Tutta Roma piena di questa schiuma bianca, cosa sarà?". Il motivo è semplice. Dopo un periodo prolungato di siccità, la pioggia violenta "ripulisce" le strade e porta via con sè residui di ogni genere.

A spiegare nel dettaglio la causa di questo fenomeno è stato Luca Tortora. Le parole del docente di Chimica del dipartimento di Scienze dell'università Roma Tre vengono riportate dal Corriere della Sera: "L'effetto schiuma è determinato dall'interazione tra l'acqua e il materiale organico presente sulla superficie stradale non rimosso, come polline, fogliame, rifiuti alimentari o altro di origine organica: più la pioggia è forte e più si ingloba l'aria all'interno di una miscela di acqua, cioè pioggia, e rifiuti di natura organica, che poi creano la schiuma".