Giubileo, iniziano i lavori per il tunnel di piazza Pia. Cosa cambia per le auto

Stanno entrando nel vivo i cantieri del Giubileo a Roma e con l'inizio dei lavori per la realizzazione del tunnel di piazza Pia, intorno al 20 agosto, i romani dovranno prepararsi a un anno e mezzo di "passione". Viabilità sconvolta, semafori, strade chiuse e cambi di marcia saranno imposti nell'area tra Castel Sant'Angelo, lungotevere e via della Conciliazione costringendo gli automobilisti a percorsi tortuosi. Il cantiere di piazza Pia durerà circa un anno e quattro mesi: aprirà infatti tra poco meno di quattro settimane per concludersi i primi giorni di dicembre 2024, in tempo per l'apertura della Porta santa di San Pietro. Oggi la conferenza stampa all'Auditorium Conciliazione in cui è stato presentato il progetto del sottovia, del valore di 71 milioni, e l'inevitabile impatto sulla viabilità.

Saranno a senso unico a partire dalla prima decade di agosto, per i lavori propedeutici agli scavi, gli assi stradali che collegano piazza Adriana a viale delle Milizie: andrà solo in direzione nord quello di via Virgilio-via Duilio-via Damiata mentre in senso opposto, verso sud, si dirigerà la direttrice di via Fabio Massimo-via Terenzio. Nella seconda decade di agosto, invece, è previsto il cambio di senso di marcia sulla direttrice che da corso Vittorio Emanuele II raggiunge oggi il quartiere Prati, passando per via Traspontina e via di Porta Castello. Queste due strade, quindi, si percorreranno in senso inverso all’attuale e anche ponte Vittorio Emanuele diventerà a doppio senso di marcia all’inglese. L’ingresso a Borgo Pio e in Prati avverrà invece percorrendo lungotevere Tor di Nona e ponte Umberto I, davanti al "Palazzaccio" della Corte di Cassazione. Modifiche previste anche al tragitto delle linee bus diurne 40, 62, 23, 280, 982 e a quelle notturne n3D e n3S.

Ma come sarà piazza Pia a dicembre 2024, dopo la realizzazione del tunnel? L'area sarà pedonalizzata consentendo la passeggiata integrale tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. I lavori saranno eseguiti da Anas, grazie a una convenzione con Roma Capitale e allo sblocco dei fondi consentito dal secondo Dpcm sul Giubileo approvato a giugno da Palazzo Chigi. Il nuovo sottovia andrà a collegarsi con quello esistente di lungotevere in Sassia, costituendo quindi un prolungamento di 130 metri.