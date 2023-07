Panico sulla Cristoforo Colombo, suv contromano poi l'inversione a "U"

Sullo stesso argomento: Free Park, caccia al giustiziere del parcheggio che imbratta le auto

Una manovra pericolosa e proibita in pieno giorno sulla Cristoforo Colombo, arteria importante che collega la periferia della Capitale al centro, è stata immortalata in un video pubblicato su Instagram dalla community Welcome To Favelas. Un suv bianco ha imboccato la via contromano su una strada a tre corsie piuttosto trafficata. Il veicolo ha provato per qualche metro a evitare le auto che provenivano dalla direzione di marcia, per poi fare un’inversione a U e rimettersi nel senso di percorrenza giusto. Il video ha fatto presto il giro del web indignando gli utenti dei social.

“Mi chiedo cosa sarebbe successo se in piena curva fosse arrivato uno sparato a 180” scrive un utente. Ancora: “In quale modo è possibile imboccare una strada del genere contro mano?”. Tra chi si interroga, chi invoca il ritiro della patente e addirittura l’arresto, c’è anche chi ironizza: “Sarà sicuramente un neopatentato da 20 anni” o ancora “il caldo fa perdere i sensi... di marcia”.