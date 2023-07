Per la borseggiatrice finisce male: dopo lo scippo scatta il pestaggio

11 luglio 2023 a

Un tentativo di scippo finito male, un doppio reato. A Torvaianica una donna ha provato a derubare un passeggero di un autobus Atac ma, una volta sorpresa, è diventata lei la vittima di un crudele pestaggio. Tutto è successo al capolinea dello 07 ieri, lunedì 10 luglio. Le terribili immagini della scena sono state diffuse in rete da Welcome to Favelas. Il video mostra il momento in cui l'uomo, dopo aver intuito le cattive intenzioni della borseggiatrice, ha tentato di buttarla giù dal mezzo di trasporto e poi ha iniziato a malmenarla.

Ha deciso di farsi giustizia da solo l'uomo che, ieri, ha aggredito una donna durante un tentativo di scippo su un autobus Atac a Torvaianica, frazione del comune di Pomezia. Il filmato ha già fatto il giro del web e creato sgomento. L'uomo, dopo aver colto la borseggiatrice "con le mani nel sacco", ha provato ripetutamente con forza a farla scendere dal bus. Poi, preso dalla rabbia, l'uomo ha iniziato a picchiarla. La furia di chi stava per subire il furto non si è fermata neanche davanti alla donna rimasta scalza e visibilmente dolorante a terra.

Il video, che ha creato sgomento in rete, è stato fatto da alcuni passeggeri che, in diretta, hanno ripreso la scena con i loro smartphone. Molti dei presenti sono rimasti a guardare, Solo un uomo è intervenuto e ha provato a frenare la violenza dell'uomo. Nei vari filmati diffusi sui social emerge come l’uomo in maglietta azzurra e bermuda prenda a schiaffi la borseggiatrice, la afferri per i capelli e la trascini verso la porta del bus, che rimane aperta per tutta la durata del pestaggio. "Fermo, ma che fai?", si sente urlare dalle altre persone presenti sull'autobus. "Ma guarda che ha sbattuto la testa", dice quindi una voce fuori campo, forse una di quelle persone che sta riprendendo, riferendosi alla ragazza ormai priva di forze.