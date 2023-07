Free Park, partita la caccia al giustiziere del parcheggio che imbratta le auto

08 luglio 2023 a

a

a

C'è un'indagine per danneggiamento e i poliziotti del commissariato Tuscolano a caccia di Free Park, il "giustiziere" per parcheggio che imbratta le auto in sosta selvaggia dipingendo questa scritta con lo spray ma anche altre, come il "contromano" visto sopra un'auto al Quadraro. È questa la zona dove si concentrano le segnalazioni, anche se non è detto che si una sola persona dietro agli atti vandalici fatti per castigare chi lascia l'auto dove non s può. L’ipotesi di reato è danneggiamento e le carte sono già state trasmesse in procura, scrive Repubblica che fa sapere che gli accertamenti stanno per partire. Free Park colpisce di notte in zona Porta Furba-Quadraro e per scovarlo verranno analizzate le telecamere di videosorveglianza presenti nel quartiere. I poliziotti sperano di recuperare i video delle notti in cui le aauto sono state imbrattate.

Al momento le "vittime" di Free Park sarebbero quattro ma solo uno dei proprietari ha sporto denuncia. Tre auto con la scritta "Free Park”, una con la scritta "contromano". Quest'ultimo particolare fa pensare alla possibilità di emulatore che vuole lasciare una firma diversa.