Michelle Causo, amici sconvolti: boom di follower sui social per il killer

03 luglio 2023 a

a

a

Dolore e incredulità da parte degli amici di Michelle Causo per quanto sta avvenendo sui social. Il numero dei follower del profilo Instagram del 17enne accusato dell’omicidio della ragazza, avvenuto a Primavalle lo scorso 28 giugno, a Roma, cresce di giorno in giorno. Il giovane è un aspirante cantante trapper e, al momento del delitto, il suo profilo contava oltre 12mila "seguaci". Che continuano ad aumentare: al momento sono 14.700 circa. Un dettaglio questo che lascia increduli e furiosi gli amici di Michelle. "Perché questo sta salendo coi follow?", si chiede un utente. "Levate tutti il follow, altrimenti lo facciamo sentire importante", "Ogni follow una coltellata per Michelle" sono gli sfoghi di amici della ragazza e di ragazzi di Primavalle.

Omicidio Primavalle, Boldrini tira in ballo la destra: il post surreale

Sempre sui sociale il fidanzato di Michelle ha commentato le indiscrezioni che riferiscono di come la ragazza non sarebbe morta subito e che il presunto assassino, suo amico e coetaneo, l’avrebbe guardata morire agonizzante: "Non ho parole, solo schifo". Secondo quanto riporta LaPresse, sono moltissimi i post di giovani e ragazzi che augurano la morte del ragazzo detenuto nell’istituto minorile di Casal Del Marmo. Intanto il fidanzar della giovane, con la maglietta col volto di Michelle, e gli amici, i compagni di scuola e quelli di classe si sono dati appuntamento oggi, davanti al liceo Gassman, per un corteo. Sfileranno per le strade del quartiere per tenere alto il ricordo della ragazza e chiedere giustizia. Appesi alla recinzione della scuola dove la ragazza andava ci sono palloncini azzurri con scritto "per sempre con noi". La 17enne sarà ricordata oggi in una fiaccolata nel quartiere mentre funerali sono previsti per mercoledì.