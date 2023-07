Omicidio di Primavalle, il killer di Michelle Causo al gip: l'ho uccisa per pochi euro

01 luglio 2023 a

«Michelle pretendeva dei soldi, 20-30 euro, per dell’hashish che mi aveva dato. Abbiamo litigato e quando mi ha aggredito ho preso il coltello e l’ho colpita». È quanto avrebbe detto il 17enne arrestato per l’omicidio di Primavalle che, nelle 4 ore di interrogatorio davanti al gip, avrebbe confermato in buona parte quanto detto la notte dopo il delitto. Il magistrato ha convalidato l’arresto e disposto la custodia nel carcere di Casal del Marmo dove il giovane è stato portato a bordo di un’auto delle forze dell’ordine.

Nonostante i dubbi degli inquirenti sulle sue responsabilità siano pressoché nulli, anche l’interrogatorio non ha sciolto del tutto i nodi sul movente che avrebbe portato il giovane a scagliarsi con tanta ferocia sulla vittima. Per questo si continua a lavorare su più piste, senza escludere che a scatenare la furia del 17enne siano stati più elementi, combinati tra loro, e che Michelle sia stata uccisa dopo aver rifiutato le avance del suo aggressore. A far chiarezza contribuiranno gli esiti degli esami tossicologici e le analisi tecniche disposte sui telefoni sequestrati nella casa di via Giuseppe Benedetto Dusmet dove la vittima è entrata mercoledì mattina per andare a trovare "l’amico" ed è stata uccisa a coltellate poco dopo. L’autopsia effettuata ha confermato che l’assassino ha colpito la ragazza più volte, con un coltello da cucina, al collo e lungo il busto, senza lasciarle scampo. Michelle, secondo quanto ricostruito, è morta nella casa in cui il 17enne viveva e dove gli agenti hanno trovato l’arma del delitto, la droga, le tracce di sangue e tutti i segni dell’aggressione.

Mercoledì prossimo alle 11, nella chiesa di Santa Maria della Presentazione, in via di Torrevecchia, si terranno i funerali. Intanto proseguono le manifestazioni di cordoglio nel quartiere di Primavalle, dove venerdì sera è stata organizzata una fiaccolata per ricordare la vittima, alla quale hanno partecipato anche alcuni suoi familiari, oltre al fidanzato Flavio, che sui social scrive: «Ho cantato la nostra canzone cercando di essere il più possibile felice per te ma alla fine non ce l’ho fatta». «Sei il mio sole, ora è buio senza di te».