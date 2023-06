Roma, turista sfregia il Colosseo col nome della fidanzata

26 giugno 2023 a

a

a

Un turista ha inciso il nome della fidanzata sul muro del Colosseo. Il video dello sfregio, registrato da un altro turista e risalente allo scorso 23 giugno, è diventato virale su Reddit, sito internet di social news e intrattenimento. L’autore del gesto rischia 18mila euro di multa.

"Atto indegno". Turista sfregia Colosseo, la condanna di Sangiuliano

Per l'autore del gesto c'è chi chiede il Daspo a vita dall'Italia. Il Codacons lo vorrebbe anche per tutti gli stranieri che si rendono protagonisti di danneggiamenti ai danni del patrimonio culturale italiano. Il Codacons, dunque, affila le armi legali contro il responsabile del gesto e chiede anche più controlli presso i monumenti. «Episodi simili si verificano perché a Roma come nel resto d’Italia i controlli presso i monumenti sono scarsi e in alcuni casi mancano del tutto - spiega il presidente Carlo Rienzi - Una vigilanza più capillare avrebbe potuto evitare questo sfregio e bloccare in tempo reale il turista, assicurandolo alla giustizia. Non appena gli organi competenti individueranno il responsabile del danneggiamento al Colosseo, avvieremo nei suoi confronti una richiesta di risarcimento milionario per il danno prodotto non solo ad un patrimonio della umanità, ma ai cittadini di tutto il mondo», conclude Rienzi.