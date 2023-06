Musei, Sangiuliano: "Grande successo le aperture gratuite del 2 giugno"

02 giugno 2023 a

a

a

«Oggi, per la prima volta, i musei e i parchi archeologici statali sono stati aperti gratuitamente in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Si è trattato di un grande momento di unità nazionale che si è scelto di onorare anche nel nome di uno dei caratteri originali dell’Italia: il suo patrimonio culturale. Il grande successo di questa prima iniziativa inaugura un lungo fine settimana nel nome della cultura, che si concluderà con la #domenicalmuseo del 4 giugno. In questi tre giorni gli italiani avranno l’opportunità di riconoscersi nel proprio patrimonio culturale identitario e i turisti potranno godere di una straordinaria occasione per godere il più possibile dell’arte e dell’archeologia italiana». Lo dichiara il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, che commenta i primi dati disponibili sulle aperture gratuite di oggi.

Questi i numeri provvisori sugli ingressi odierni di visitatori ai musei e ai parchi archeologici. Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 22.008; Reggia di Caserta 10.680; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 10.339; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 9.470; Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 8.439; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 6.957; Galleria dell’Accademia di Firenze 6.684; Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo 5.719; Villae - Villa d’Este 5009; Palazzo Reale di Napoli 4.444; Parco archeologico di Ercolano 3.885; Museo archeologico nazionale di Napoli 3.724; Parco Archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino3.121; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 3.092; Villae - Villa Adriana 3.016; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 2.906; Castel del Monte 2.524; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 2.488; MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.262; Certosa e Museo di San Martino 2.026; Museo di Capodimonte 2.011; Galleria Borghese 1.930; Castello svevo di Bari 1.894; Musei del Bargello - Museo Nazionale del Bargello 1.869; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 1.816; Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini 1.705; Palazzo Farnese di Caprarola 1.219; Galleria Spada 1.150; Galleria nazionale delle Marche 1.025. A questi dati si aggiungono i 21.414 visitatori del Pantheon, i 12.357 visitatori del Vittoriano e gli 11.817 visitatori del Giardino di Boboli. I siti del Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio e Foro Romano e Palatino e del Vittoriano sono stati aperti al pubblico a partire dalle ore 14.00.