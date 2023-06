Ragno violino uccide un uomo a Sabaudia. Gli esperti: "Cosa fare se si è morsi"

14 giugno 2023 a

Tragedia in un hotel di Sabaudia dove un uomo di 58 anni è morto in seguito a un grave choc anafilattico probabilmente provocato dal morso di un ragno violino. La vittima è un commerciante greco in viaggio di lavoro nel comune pontino insieme ad altri cinque colleghi. L'uomo è stato trovato morto all'interno della sua camera in un hotel situato sul lungomare: sarebbe deceduto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno. Le prime ipotesi sulle cause portano a uno choc anafilattico probabilmente provocato dal morso di un ragno velenoso.

Secondo quanto riporta il Corriere della sera, l'uomo era stato morso da un ragno durante una visita insieme ai colleghi in un'azienda agricola della zona. In seguito ha lamentato prurito e un senso generale di malessere. Inutili soccorsi del 118. Sul caso indagano i carabinieri mentre il consolato greco è stato informato del caso e la salma è stata restituita ai familiari.

A causare la morte dell'uomo potrebbe essere, dunque, un ragno violino (Loxosceles rufescens), il più pericoloso degli aracnidi diffusi in Italia. "Il morso inizialmente è asintomatico e indolore ma nelle ore successive compare una lesione arrossata con prurito, bruciore e formicolii che nell’arco delle 48-72 ore successive, può diventare necrotica e può ulcerarsi", spiegano dall'ospedale Niguarda di Milano. Il morso del ragno violino è pericoloso non solo per il veleno che trasmette, ma anche per alcuni batteri anaerobi che possono avere effetti nefasti sull'organismo.

Cosa fare se si è morsi? "Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se ci accorgiamo in qualche modo della presenza del ragno cercare di catturare l'animale e, anche se ucciso, conservarlo. L'identificazione è possibile anche se il ragno risulta malamente danneggiato: valutando il capo al microscopio si evidenzia la presenza di 6 occhi invece di 8, come è tipico per tutti gli altri ragni. Anche una foto può essere d'aiuto, facendo attenzione che la parte anteriore del ragno sia ben visibile e a fuoco", spiegano dal Niguarda: "Chiamare il Centro Antiveleni (0266101029) soprattutto se i sintomi locali nelle ore successive compaiono e si aggravano. Attenzione se compare una lesione caratterizzata da una zona centrale inizialmente più arrossata che diventa più scura con il passare delle ore".