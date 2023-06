Caos rifiuti, Gualtieri si scusa coi romani. "Avanti sul termovalorizzatore"

11 giugno 2023 a

Sulla questione rifiuti «comincerò a sentirmi tranquillo solo quando avremo raggiunto il nostro obiettivo, ma siamo sulla strada giusta». Lo dice il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo alla trasmissione «Mezz’ora in più» di Lucia Annunziata su Rai Tre. «Abbiamo preso la decisione del termovalorizzatore, ma anche l’altro grande pilastro, la modernizzazione di Ama, sta procedendo, anche se con scossoni e contraccolpi», afferma Gualtieri, evidenziando che «la situazione è in costante miglioramento, anche se negli ultimi giorni in alcune zone della città, e me ne scuso con le romane e i romani, c’è stata una situazione critica, perché l’azienda ha scoperto che c’erano irregolarità nel modo in cui era stata esternalizzata la manutenzione dei mezzi: in pratica si pagava troppo per fare cose che si potevano fare internamente. L’azienda ha cambiato il processo e licenziato chi era responsabile di queste irregolarità».

Quando finirà l’emergenza? «Entro la fine del mio mandato, ma io spero che già con il Giubileo, che sarà una sfida, saranno evidenti i miglioramenti», afferma. «Il Pd ha votato in Parlamento e ha respinto la mozione dei Cinque stelle contraria al termovalorizzatore di Roma. Il Pd mi sostiene ed è al mio fianco perchè è fondamentale per Roma. Con questo impianto arriveremo a un modello super green e ho tutto il sostegno necessario per andare avanti», ha detto il sindaco di Roma.