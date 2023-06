Roma, lei morta in casa, lui in auto. Il post choc: "Le nostra vite finiscono qui"

Maria Elena Marsico 13 giugno 2023 a

a

a

Una donna è stata rinvenuta cadavere a Roma, intorno alle 11.30, in un’abitazione in via Adolfo Consolini, tra Roma 70 e l’Annunziatella. A lanciare l’allarme un messaggio scritto sui social dal convivente V.S. che, dopo essersi allontanato a bordo di un’auto, è stato trovato morto – probabilmente per un colpo di pistola - all’interno della vettura nel parcheggio del centro commerciale “I Granai”, poco distante.

“Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre”, si legge nel messaggio pubblicato su Facebook dall’uomo. “Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. Per noi amanti dell’Opera e del melodramma questa rappresenta la scelta più coerente che potessimo fare – prosegue – chiedo scusa a chi ho fatto del male”. Sul posto stanno arrivando il medico legale e il pm di turno. Indagano i Carabinieri Compagnia Eur.