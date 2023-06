Roma, poliziotta uccisa a colpi di pistola a San Basilio: è caccia al killer

Elena Ricci 01 giugno 2023 a

Una poliziotta libera dal servizio, in forza al commissariato San Basilio, è stata uccisa questa mattina in via Rosario Nicolò. Sarebbe stata attinta alla testa da tre colpi di pistola esplosi da un uomo a bordo di una Chevrolet bianca che poi si è dato alla fuga. Gli investigatori stanno cercando l’auto a cui manca un fanale posteriore. La donna, P.R. le iniziali, è la moglie di un altro poliziotto, un ispettore del commissariato Sant’Ippolito, che era in servizio al momento dei fatti.