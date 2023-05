Roma, sale il livello del Tevere. Chiuse le banchine sul fiume

19 maggio 2023 a

a

a

Sarà anche solo per precauzione ma il Tevere a Roma torna a far paura. Complice l'alluvione dei giorni scorsi in Emilia-Romagna, le autorità della Protezione Civile capitolina hanno deciso di chiudere le banchine sul fiume. A causa del maltempo e sulla base dell’informativa emessa dal Centro Funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume Tevere e dei suoi principali affluenti, la Protezione Civile di Roma Capitale, per motivi di sicurezza, ha disposto la chiusura degli accessi alle banchine lungo il tratto urbano.

Video su questo argomento Esonda il Tevere: il porto di Ostia sommerso dall'acqua | VIDEO

A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione dovranno sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza.