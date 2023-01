Roma, Mister Ok e il tuffo nel Tevere per salutare il 2023

01 gennaio 2023 a

Mister Ok, il 70enne bagnino di Castel Fusano Maurizio Palmulli, come da tradizione poco dopo le 12.00 di oggi si è tuffato nel Tevere da Ponte Marconi, nel cuore di Roma, per salutare l’arrivo del 2023. Costume nero, chioma bionda, Palmulli ha onorato una personale tradizione che porta avanti da 35 anni. Prima di lui a tuffarsi nel fiume della Capitale a Capodanno era Rick De Sonay. L’italo-belga iniziò nel 1946 indossando il costume e il cilindro e prese il nome di ‘Mister Ok’ proprio per il gesto che faceva con la mano ai presenti. Anche oggi in molti hanno voluto partecipare all’impresa di Palmulli, che ha rivolto ai curiosi gli auguri per il nuovo anno appena iniziato. Poi si è tuffato nelle acque del Tevere sostenuto dagli applausi.

«Ho cominciato a tuffarmi, all’inizio dell’anno, per un saluto e un augurio alla mia città, poi il tradizionale salto al Tevere ha attraversato i confini italiani, ne sono orgoglioso», raccontava negli scorsi giorni Palmulli sulla tradizione del 1 gennaio. «Mi sono lanciato quando c’era vento, ghiaccio, pioggia, in pieno lockdown e con la mascherina, che l’ho pure raccolta nel fiume, in tutti modi, non mi spaventa il tempo - specificava ancora il bagnino - tuttavia ogni anno che passa l’altezza dal ponte mi sembra sempre più grande. Ma finché reggo, sarò fiero di onorare questa tradizione per Roma».