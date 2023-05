Scuolabus pieno di studenti va a fuoco, paura a Torvaianica

Massimiliano Gobbi 05 maggio 2023 a

Paura a Torvaianica, scuola bus pieno di studenti va a fuoco, messi in salvo dal pronto intervento dell'autista del mezzo. E' successo questa mattina, intorno alle 7.15 in via Danimarca, all’altezza del civico 165, nella zona di Martin Pescatore, nel comune di Pomezia. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, un bus della linea privata Troiani, pieno di studenti che si stavano recando a scuola, ha preso incredibilmente fuoco.

Attimi di paura, con fiamme che uscivano dal motore del bus, partito pochi minuti prima da Torvaianica. Lanciato l'allarme, l’autista ha fatto scendere immediatamente tutti i ragazzi, mettendoli in sicurezza, facendoli posizionare in fila indiana, per evitare che venissero travolti dalle auto e per scongiurare che venissero coinvolti dall'incendio che nel giro di pochi minuti ha distrutto tutto il mezzo.

Sul posto sono così intervenute due squadre dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Pomezia, i carabinieri e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso provvisoriamente la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza degli studenti coinvolti, che successivamente hanno atteso l’arrivo di altri mezzi. Il traffico è stato così viene deviato nella zona, con chiusura a partire dal Borgo di Santa Rita e uscita all’altezza di Torvaianica centro per chi viene da Pomezia e dall’altezza delle giostre per chi arriva dal centro della località balneare.