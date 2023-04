Roma, chiusura strade: concerti e manifestazioni stravolgono la viabilità

Massimiliano Gobbi 30 aprile 2023 a

a

a

Due giorni di eventi nella Capitale tra concerti, fiere e street food per tutti i gusti. In attesa del Concertone di piazza San Giovanni di domani, per i romani è in arrivo un lungo week end ricco di appuntamenti ma anche chiusure e deviazioni al traffico che stravolgeranno la mobilità cittadina obbligando residenti e turisti a file interminabili in entrata ed uscita dalla città.

Boom di presenze alla Fiera di Roma, dove da ormai diversi giorni si sono formate code interminabili di visitatori pronti ad accedere all’evento «Roma Incontra il Mondo», il più grande Festival d’Europa, una manifestazione ricca di spettacoli folkloristici, concerti, stand e fast food tipici del mondo mediorientale, asiatico ed internazionale. Aperto al pubblico romano dal 22 aprile, il festival potrà esser visitato fino a domani con un biglietto unico che consentirà agli utenti di visitare contemporaneamente diverse manifestazioni come il Festival dell’Oriente, quello Irlandese o Country, il That’s America, il Festival dei Nativi Americani, dell’America Latina, Argentino, Spagnolo e tanti altri ancora.

Non mancheranno però ripercussioni al traffico per chi proviene da Ostia a causa dei lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione del viadotto dell’Aeroporto sulla strada statale 296, in corso dal 18 aprile, lavori che stanno mandando in tilt un quadrante, al collasso oramai da diversi giorni.Previsti per oggi tanti altri interessanti eventi, come ad esempio il® GarbatellaTTS Street Food, un festival all’insegna delle eccellenze gastronomiche. Per gli amanti del gelato, da non perdere presso il PratiBus District, «Roma è gelato», una full immersion di assagi, cooking show e degustazioni per gli appassionati dell’intera filiera del gelato. In occasione del 1 maggio, invece, prevista l'apertura di tanti parchi divertimento come Cinecittà World e Roma World, ma anche Rainbow MagicLand e Zoomarine. All’Ippodromo delle Capannelle è in programma la Festa del Primo Maggio Contadino, uno street food con oltre 60 aziende agricole del territorio; all’Appia Joy Park, invece, «Hippie market e Foodstock», un villaggio con artigiani, street chef, aziende, artisti di strada e musicisti. La due giorni di festa della Capitale si concluderà con il Concertone di San Giovanni, un maxi evento in scena dalle 15 a mezzanotte che comporterà importanti modifiche alla viabilità. Per garantire le condizioni di sicurezza per la manifestazione sarà chiusa al traffico l’area compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto. Resteranno transitabili le direttrici Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana, Nola-Santa Croce in Gerusalemme, e Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia. Deviate dalla mattina le linee autobus 3Nav, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665 e 792 e linee notturne nMA, n3d, n3s, nMC. Il servizio delle metropolitane A, B, B1 e C, invece, sarà prolungato sino all’1.30 di notte. Per ragioni di sicurezza, sulla base dell’affluenza, la stazione San Giovanni potrebbe essere temporaneamente chiusa. Accessibili, invece, le fermate Re di Roma e Manzoni sulla linea A e quella di piazza Lodi per la metro C.