Roma-Feyenoord, gli ultras giallorossi a caccia degli olandesi: blitz al Colosseo

Si scalda il pre-partita tra ultrà a poche ore dal match di Europa League tra Roma e Feyenoord. Alcuni ultrà olandesi dei Rotterdam Radicals sono arrivati nella Capitale e promettono di dare battaglia. Anche per questo in diversi punti strategici sono presenti camionette della polizia con agenti in tenuta antisommossa. L’obiettivo è evitare una guerriglia urbana tra i supporter del Feyenoord e i tifosi giallorossi che, già nelle scorse ore, si erano presentati nei pressi di un pub del Colosseo dove alcuni ultrà olandesi erano entrati a bere.

I circa duecento ultras romanisti sono stati avvistati nei pressi del locale spesso frequentato dalle tifoserie straniere, che però era presidiato dagli agenti delle forze dell’ordine. Il dispositivo di sicurezza ha funzionato e la “caccia all’olandese” non è andata a buon fine, con i tifosi del Feyenoord che sono rimasti chiusi dentro al pub per evitare qualsiasi tipo di contatto. Gli ultras sono stati allontanati dalla zona del Colosseo e si sono poi diretti verso l’area interna di via Labicana: la tensione resta alle stelle, ma per ora non si sono registrati incidenti.