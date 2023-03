Roma-Feyenoord, il Viminale ferma gli olandesi: il divieto di trasferta è realtà

31 marzo 2023 a

Roma-Feyenoord si giocherà senza la presenza dei tifosi olandesi. Il Viminale, riferisce La Gazzetta dello Sport, ha ufficialmente deciso di vietare la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio Olimpico (il resto dell’impianto è già sold out) agli ultras della squadra di Rotterdam. La sfida, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si giocherà il 20 aprile e veniva considerata a forte rischio per via dei precedenti problemi di ordine pubblico causati dai fan del Feyenoord, che nel 2015 misero a soqquadro il centro storico di Roma, devastando anche la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna.

La decisione era già nell’aria da un paio di giorni e pure questa mattina Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, aveva preannunciato la stretta in un’intervista a Radio 24, nella quale ha esternato tutte le sue preoccupazioni per i possibili scontri: “Sicuramente c’è preoccupazione visti i precedenti e alcune dichiarazioni, ho raccomandato la massima decisione e la massima attenzione. Il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta che ci sia un orientamento verso il divieto di trasferta. Poi c’è chi arriva lo stesso ma così sarebbero di meno, quello che noi auspichiamo è che ci sia un fortissimo impegno per evitare che ci siano danni alla città, sono comunque fiducioso. Non esiste una soluzione ideale, è una misura estrema in casi in cui è comprovato il rischio e il pericolo per la sicurezza pubblica. Sono misure che non dovrebbero mai essere la norma ma in questo caso ci sono delle ragioni per avere questo orientamento”.