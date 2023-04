Cultura della sicurezza, a Roma si danno appuntamento i vigili del fuoco d'Europa

19 aprile 2023 a

Saint-Gobain, azienda leader mondiale che progetta, produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo, è sponsor di «Roma 2023 – I vigili del fuoco europei a Roma», l’evento organizzato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in cui i pompieri italiani accolgono i loro colleghi europei con oltre 150 delegati provenienti da 12 paesi europei: Francia, Germania, Bulgaria, Croazia, Polonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Romania, Spagna, San Marino e Città del Vaticano, oltre all’Ucraina che sarà presente in videoconferenza. L’evento, iniziato il 14 aprile, ospita conferenze, esercitazioni, fiere e visite a monumenti e musei della Città Eterna, dai Musei Capitolini al Colosseo e San Pietro, oltre momenti di informazione e sensibilizzazione aperti a tutta la cittadinanza: una lunga serie di appuntamenti per diffondere la cultura della sicurezza e lo spirito di cooperazione. Undici giorni che culmineranno il 24 aprile con un concerto della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso il Teatro dell'Opera e una cena di Gala all’Istituto Superiore Antincendi. Il 25 aprile ci saranno i saluti finali e le delegazioni straniere lasceranno la Capitale. Da mercoledì 19 aprile fino a venerdì 21 aprile, al padiglione 10 della Fiera di Roma, si apre invece una tre giorni di incontri, convegni e dimostrazioni, tra cui una mostra con mezzi storici dei Vigili del Fuoco italiani.

Saint-Gobain - realtà presente in 75 Paesi con 168.000 dipendenti e un fatturato complessivo di €51,2 miliardi nel 2022, che in Italia conta oggi 41 siti, circa 2.100 dipendenti e un fatturato di €1 miliardo – ha deciso di supportare l’evento poiché ritiene la sicurezza un elemento cardine per progettare e costruire gli edifici. La sicurezza è da ricercare in tanti aspetti, in primis nel comportamento al fuoco, che viene spesso sottovalutato. Sotto questo aspetto, le soluzioni di Saint-Gobain – che opera attraverso marchi noti tra cui Glass, Gyproc, Isover e Weber e offre una gamma completa di offerte, tra gli altri, per tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti – risultano sempre conformi e migliorative rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Regola Tecnica Verticale (RTV) Chiusure d’ambito, normativa entrata in vigore in Italia nel luglio 2022, che ha introdotto precisi e obbligatori requisiti di comportamento al fuoco per le facciate e le coperture degli edifici civili (residenze, strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, e commerciali, uffici). Gaetano Terrasini, CEO Saint-Gobain in Italia, ha commentato: “Per Saint-Gobain la sicurezza e la sostenibilità sono valori fondamentali che fanno parte del nostro DNA, e per noi sono motivo di grande orgoglio, considerando che l’edilizia oggi rappresenta uno dei settori che più di altri può influenzare il futuro del pianeta: costruzioni e sostenibilità rappresentano un binomio inscindibile. I materiali Saint-Gobain sono pensati, infatti, per migliorare gli spazi in cui viviamo in termini di efficienza energetica, quindi di ambiente, e di sicurezza”. “Per questo”, ha proseguito Terrasini, “siamo felici di essere sponsor dell’evento “Roma 2023 - European Firefighters Experience” organizzato dal Ministero dell’Interno e il Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco per promuovere il dialogo e la condivisione tra i Vigili del Fuoco italiani e i loro colleghi europei, al fine di perseguire il miglioramento della risposta operativa e diffondere la cultura della sicurezza”.