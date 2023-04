Roma, paura per un incendio alla Balduina: il botto e poi il terrore per un'anziana

Massimiliano Gobbi 04 aprile 2023 a

Un fumo nero che fuoriesce dal balcone di una palazzina e tanta paura. Questa la mattina di tensione vissuta dai residenti dello stabile di via Pompeo Trogo alla Balduina, dove intorno alle ore 10 sono intervenuti i vigili del fuoco per salvare un'anziana donna e domare un incendio divampato da un appartamento. Chi si trovava da quelle parti, così come i residenti degli appartamenti del circondario, hanno sentito solamente un botto improvviso e hanno sin da subito temuto il peggio. Quando si sono affacciati, le fiamme erano già molto alte mentre un’intesa colonna di fumo sbucava dal balcone.

Lanciato l'allarme, i residenti hanno immediatamente chiamato il numero unico delle emergenze. Una situazione di panico, con molti residenti scesi in strada perché preoccupati per le alte fiamme adiacenti gli altri appartamenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, volanti e agenti del commissariato di Prati della polizia di stato e una squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Prati per mettere in sicurezza l'anziana inquilina che, allettata, era impossibilitata ad uscire dalla sua abitazione in modo autonomo.

Al loro arrivo i pompieri hanno affidato la donna ai sanitari del 118 e bonificato l'intera area andata in fiamme, evitando che il rogo si propagasse agli altri immobili. Il balcone è stato interdetto, fortunatamente oltre il grande spavento nessuna persona è rimasta ferita. Stando alle prime ricostruzioni, ad esplodere un probabile cortocircuito al condizionatore adiacente un balcone, la cui conseguenza è stata l’innesco di un incendio che ha annerito completamente la facciata della palazzina. Continuano, intanto, le operazioni di messa in sicurezza a cui seguiranno i consueti sopralluoghi per cercare di determinare le cause che hanno portato all’improvvisa esplosione che ha suscitato una certa apprensione per i residenti.