Gualtieri pizzicato in Aula a giocare a carte sul cellulare. La stoccata di FdI

14 aprile 2023 a

Mentre in Consiglio comunale volano stracci Roberto Gualtieri si distrae giocando a carte sul telefonino. Il sindaco di Roma è stato pizzicato da un video finito ieri su Affaritaliani mentre gioca a scopa sullo smartphone mentre si parlava del futuro di Multiservizi, l’acquisizione della partecipata di Ama. Rachele Mussolini, consigliera di Fratelli d'Italia, scrive su Facebook: "Tutto il resto è noia caro Sindaco...".

Il Consiglio comunale straordinario richiesto dall’opposizione per affrontare i nodi della gestione di Ama si era trasformato in un’occasione, per Gualtieri, di "blindare" il presidente Daniele Pace. Il quale è stato accusato apertamente da parte della minoranza di aver innescato un clima ostile in azienda ("una conduzione arrogante e solitaria", l’ha definita Marco Di Stefano dell’Udc) e di essere allergico alle critiche, in particolare su selezioni di personale e incarichi esterni. Ma per difenderlo Gualtieri in Assemblea capitolina non ha usato giri di parole. "Sapevamo che una trasformazione di questa portata avrebbe generato delle resistenze, ma non permetterò - ha scandito il sindaco - che si interrompa questa fase di cambiamento attesa da tempo".