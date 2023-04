Fendi, maxi-furto nel negozio di via del Corso: rubate borse per 100mila euro

05 aprile 2023 a

Colpo grosso nello storico negozio Fendi di via del Corso, al centro di Roma. Una banda di ladri si è introdotta nel negozio e ha rubato circa 100mila euro in borse. Ad accorgersi del maxi-furto, all’apertura di questa mattina alle 8, è stato il direttore dell’attività. L’uomo si era accorto che la porta del negozio, su via Tomacelli, era stata forzata. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona. Indagini sono in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati forzando la porta di via Tomacelli e una volta all’interno, hanno arraffato alcune borse per un valore complessivo stimato in circa 100mila euro. Sono poi fuggiti lasciando sul posto gli arnesi da scasso.