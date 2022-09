Lazio-Feyenoord, niente biglietti agli olandesi dopo i danni alla Barcaccia

01 settembre 2022 a

Vietata la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi per Lazio-Feyenoord di Europa League, in programma giovedì 8 settembre nella Capitale. A deciderlo è stato il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, per «preservare la città da possibili disordini». La tifoseria del Feyenoord è riconosciuta come una delle più aggressive a livello europeo ed è nota per le gravi turbative all’ordine pubblico arrecate in trasferta: furono proprio gli ultras della squadra olandese che, nel 2015, poco prima della partita contro la Roma, danneggiarono la fontana la Fontana della Barcaccia del Bernini a Piazza di Spagna.

Oltre a possibili contatti con i tifosi laziali va inoltre ricordato che alla vigilia della finale di Conference League svoltasi il 25 maggio scorso a Tirana ci furono aspri scontri tra gli olandesi e gli ultras della Roma. A cercare di limitare i contatti e le violenze è stata in quell’occasione la polizia albanese, che si era ritrovata a gestire un’autentica notte di guerriglia urbana.