Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic, sì alla delibera: avranno una tomba al Verano

Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic saranno sepolti nel cimitero monumentale del Verano, a Roma. La commissione Ambiente di Roma Capitale ha approvato due proposte di delibera che consentono l’edificazione di una cappella e di una tomba a terra nel cimitero monumentale. Si tratta di un loculo provvisorio e una cappella per Costanzo, giornalista e presentatore televisivo scomparso il 24 febbraio scorso, e di un loculo provvisorio e una tomba a terra per Mihajilovic, ex giocatore della Lazio e allenatore scomparso il 16 dicembre 2022. Le richieste, avanzate dalle rispettive famiglie, sono state accolte dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Con l’approvazione delle delibere "vogliamo contribuire alla memoria di persone, come di recente per il ricordo di Monica Vitti, che nella loro vita hanno dato lustro al nome e all’immagine della Capitale", aveva affermato in una nota il presidente della commissione capitolina Ambiente, Giammarco Palmieri del Pd sul via libera alle delibere, poi approvate dalla commissione, sulla sepoltura "di due grandi personalità di recente scomparse e molto amate dai romani".