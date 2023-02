Centocelle, aggredito dopo una lite: 44enne finisce in coma

11 febbraio 2023 a

Versa in condizioni disperate il caporalmaggiore dell'Esercito aggredito nella notte a Centocelle, in via Sesami. Il 44enne originario di Trapani è ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dopo che la scorsa notte, intorno alle 2, è stato aggredito da alcune persone con le quali aveva litigato all'incrocio con viale Palmiro Togliatti. L'uomo è stato trovato privo di sensi da un passante che ha allertato i soccorsi. L'uomo, scrive il Corriere, avrebbe gravi lesioni al volto e alla testa e un profondo taglio al sopracciglio destro. Trasportato dal 118 prima all’ospedale Vannini vista la gravità della situazione è stato subito trasferito al Policlinico dove è arrivato già in coma.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile. Questa mattina sono state sentite in Questura alcune persone per ricostruire la vicenda. Ignoto al momento il movente dell'aggressione, alcuni testimoni avrebbero visto fuggire almeno una persona. Saranno acquisiti i filmati della telecamere di vigilanza della zona.