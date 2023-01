A Roma i primi nati del 2023: Chiara e Filippo venuti alla luce a mezzanotte

01 gennaio 2023 a

Sono venuti alla luce alla mezzanotte esatta: Chiara e Filippo sono i primi nati del 2023 in Italiana. I due piccoli romani sono nati entrambi a mezzanotte in punto nelle sale parto della Clinica Santa Famiglia a Roma. Filippo, 3,1 kg, secondogenito, con parto spontaneo, e nello stesso istante Chiara, 2,6 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, che annunciano un nuovo anno che si spera prometta bene sul fronte della natalità. Fiocco azzurro per mamma Giulia e papà Andrea che vedono alla luce Filippo. Negli stessi istanti, mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l’arrivo di Chiara come il regalo più bello per la sua mamma che esattamente il 1 gennaio festeggia il suo 43° compleanno. I piccoli e le loro mamme stanno bene.