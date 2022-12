Il green pass di Madame imbarazza Gualtieri. "Al Circo Massimo ci sarà"

Madame al Capodanno al Circo Massimo, imbarazzo di Gualtieri

La cantante Madame tra i protagonisti del concerto di Capodanno del Circo Massimo a Roma imbarazza il Campidoglio. Il nome della giovane artista è spuntato dalle carte dell’inchiesta della procura di Vicenza sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass (tra gli indagati per falso ideologico anche la tennista Camila Giorgi). Madame, al secolo Francesca Calearo, 20 anni, è stata scelta dal Comune di Roma per esibirsi il 31 dicembre insieme a Elodie, Franco 126 e Sangiovanni.

Alessandro Onorato, assessore al Turismo e ai Grandi eventi, tramite il suo staff ha confermato a Repubblica che Madame fata parte del cast dello spettacolo di fine anno e non sono previsti cambi di programma. Un'altra grana per il sindaco Roberto Gualtieri dopo il cambio di location, dai Fori Imperiali al Circo Massimo, per il problema della capienza e della previsione di pubblico. In Capidoglio, riporta il quotidiano, "il disagio per la notizia è evidente (...). Gualtieri ha sempre sostenuto l'importanza dell'iniezione anti Covid. E il 31 rischia di brindare all'anno nuovo con chi ha girato per mesi con un green pass falso".

Prende tempo invece il Festival di Sanremo dove la cantante è in gara con il brano Il bene e il male. La Rai e il Comune di Sanremo per il momento hanno scelto la via del silenzio. In attesa che dda qui all'inizio della kermesse ci siano novità giudiziarie sull'inchiesta.