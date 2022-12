Roma, due donne aggredite a martellate

19 dicembre 2022 a

a

a

Roma ancora violenta. Questa volta l'episodio è accaduto a Tor Bella Monaca. La violenza ha coinvolto due donne appartenenti alla stessa famiglia: madre e figlia. La polizia sta indagando per capire chi potrebbero essere i colpevoli e quale il movente.

x 1 / 5

Due donne, madre e figlia, sono state aggredite a martellate in strada a Roma. È accaduto a Tor Bella Monaca. Sul caso sono ora in corso le indagini della polizia. Entrambe le donne hanno riportato ferite alla testa e sono state trasportate in codice giallo al Policlinico Tor Vergata.