Roma, sparatoria a Fidene: la riunione di condominio finisce con tre morti

Le urla e poi gli spari. Mattinata di sangue e paura a Fidene, quartiere a nord est di Roma, dove durante una riunione di condominio nel gazebo di un bar un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola contro i partecipanti uccidendo almeno quattro persone, tre sarebbero donne. Altri presenti nel locale sono stati feriti e trasportati negli ospedali "Sandro Pertini" e "Policlinico Umberto I": una di loro sarebbe in gravissime condizioni.

La tragedia si è consumata in via Monte Giberto 21. Immediatamente sono scattate le chiamate al 112 per allertare i soccorsi, sul posto le ambulanze e i carabinieri che hanno limitato subito l'intera area. L'aggressore, 57 anni, è stato fermato grazie alle testimonianze dei residenti. Il folle gesto - hanno raccontato - sarebbe scaturito "per antiche ruggini per la gestione del Consorzio". (foto Conterbo Press)