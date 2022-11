Svolta Metro C, nella Manovra oltre due miliardi per il completamento

29 novembre 2022 a

Uno stanziamento che totalizza 2,2 miliardi di euro nella manovra economica per il completamento della Metro C di Roma. La novità arriva nel testo definitivo della Legge di Bilancio del governo firmato dal presidente Sergio Mattarella che ora andrà alle Camere. I fondi serviranno a coprire il finanziamento delle tratte T2 e T1, da Venezia esclusa (ma era già coperta da finanziamento e pronta per il cantiere) a Farnesina. In totale si tratta di circa 2,2 miliardi. A spiegarlo è lo stesso articolo 81 del testo presentato alle Camere.

"Al fine di permettere il completamento della tratta T2, la realizzazione della tratta T1 e l’adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della Linea metropolitana C di Roma Capitale- si legge-è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni per l’anno 2032. Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte. Agli eventuali maggiori costi per materiali necessari per la realizzazione dell’opera, provvede Roma Capitale e Regione Lazio".