Il giornalista vicino di casa della prostituta uccisa: "So per certo quando è successo"

«Le due donne sono state uccise tra le 10.30 e le 11. Lo so per certo perché mi hanno portato la cucina e ho salito le scale a piedi fino al nono piano, dove si trova l’appartamento in cui mi sto trasferendo». A parlare all’Adnkronos è un giornalista che questa mattina era nel palazzo al 28 di via Riboty, nel rione Prati, dove sono state uccise due donne cinesi.

Incubo serial killer a Roma. Tre donne uccise a Prati in poche ore

«Non ho preso l’ascensore perché era occupato, sono quindi anche passato davanti all’abitazione delle due vittime ed era tutto tranquillo alle 10.30 - racconta - alle 11, mentre ero in casa, mi ha chiamato il portiere per dirmi che c’era stato un omicidio e non potevo uscire perché una delle vittime era sul pianerottolo. Ci sono rimasto 3 ore e mezza, quando poi la polizia mi ha fatto andare in questura a testimoniare».

