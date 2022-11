Roma, tre prostitute uccise a Prati in poche ore. Incubo serial killer

17 novembre 2022 a

È incubo serial killer a Roma dopo che sono state trovate morte tre prostitute nel giro di poche ore, tutte nel quartiere Prati. Sono state trovate senza vita in casa, picchiate e ucciso con colpi di coltello. Le prime due vittime, due donne cinesi, sono state rinvenute questa mattina verso le 11 in via Augusto Riboty, vicino piazzale Clodio. A chiamare i soccorsi è stato il portiere che ha visto il corpo insanguinato della prima donna sul pianerottolo. Intervenuta sul posto la polizia ha trovato nell’appartamento il secondo cadavere e altre tracce di sangue. Sono al lavoro la polizia scientifica e la squadra mobile. La donna sul pianerottolo sarebbe stata ferita alla testa e avrebbe ricevuto una coltellata all'addome.

Poco dopo è stato rinvenuto un terzo cadavere, nel sottoscala di uno stabile di via Durazzo, sempre nel quartiere romano di Prati. Si tratta di una trans di nazionalità colombiana di 50 anni, trovata morta con una ferita al torace. A scoprire il corpo è stata un'amica vicina di casa che ha trovata la vittima ricoperta di lividi e riversa a terra in un lago di sangue. Le indagini sono scattate per accertare se ci sia un collegamento tra i casi.

Foto Pasquale Carbone / Conterbo Press