Incidente sulla Cassia bis, è incredibile dove finisce l'auto. La foto virale

Incredibile incidente questa mattina sulla Cassia Bis, dove un auto ha finito il suo tragitto "appesa" ad un guardrail. E' successo in direzione Roma all’altezza della strada Valle di Baccano. Un incidente autonomo, avvenuto poco dopo le 6 del mattino, dove il conducente del veicolo, per cause ancora al vaglio dalle autorità, avrebbe improvvisamente sbandato finendo "inspiegabilmente" con la sua vettura sopra il guardrail che delimita l’uscita dalla Cassia Veientana verso la complanare. Fortunatamente, è rimasto illeso. Presente sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bracciano per i rilievi del caso.

A documentare il rocambolesco sinistro, ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, diversi utenti che hanno postato la foto sui social. Scatto diventata vitale dopo pochi minuti con tantissime condivisioni. "Un modo nuovo e diverso di parcheggiare l'auto" si legge nel post pubblicato nel Gruppo Facebook "Quelli della Cassia Biss". Tanti i commenti ironici, tra i più simpatici: "Al posto del gasolio c'ha messo una confezione di Red Bull che ti mette le ali", scrive un utente. Un invasione di commenti di ogni tipo: "Un modo nuovo e diverso di parcheggiare l'auto"; "Solo il proprietario può spiegare com'è arrivato la"; "Macchina in vendita con due anni di garanzia", "La Nuova linea aerea che vola sulla Cassia bis".