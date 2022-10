Nuovo stadio della Roma, il club porta a Gualtieri lo studio di fattibilità: "Sarà un impianto vivo tutto l'anno"

Emanuele Zotti 03 ottobre 2022 a

a

a

Il nuovo obiettivo è stato messo nel mirino dai Friedkin. Si tratta del nuovo stadio che, nei pieni della proprietà texana della Roma, sorgerà a Pietralata nel giro di quattro anni. Il primo passo è stato fatto nella mattinata di lunedì 3 ottobre, quando il Ceo giallorosso Pietro Berardi è arrivato in Campidoglio insieme alla consulente Lucia Bernabè e al responsabile legale della Roma Lorenzo Vitali per consegnare lo studio di fattibilità al sindaco Roberto Gualtieri.

Video su questo argomento Stadio Roma, Gualtieri: subito al via l'iter. Berardi: orgogliosi del progetto

Contestualmente il club ha presentato la richiesta di convocazione della Conferenza dei Servizi preliminare, che si riunirà entro 90 giorni per dichiarare il Pubblico Interesse del progetto. Soltanto dopo questo passaggio verrà convocata la Conferenza dei Servizi decisoria, che dovrà approvare il progetto definitivo. Nelle intenzioni della Roma il nuovo impianto potrà ospitare tra i 60mila e i 65mila spettatori: un capienza resa necessaria dai numerosi sold out registrati all’Olimpico nell’ultimo anno.

Calenda fa arrabbiare i tifosi della Lazio. Il Flaminio? Non va bene

Al termine dell’incontro il Ceo dell’As Roma, Pietro Berardi, ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti presenti sotto Palazzo Senatorio: “Abbiamo presentato lo studio di fattibilità. A nome della proprietà sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto. Avevamo già annunciato presentato qualcosa in questo periodo ed eccoci qua. Voglio anche ringraziare il sindaco Gualtieri e il suo team. Hanno fatto un eccellente lavoro ed è un piacere collaborare con una giunta di questo livello. Abbiamo presentato un’idea di stadio che non sarà solo per i tifosi della Roma, ma per la città. Non sarà un impianto aperto e vivo solo per le due ore della partita, ma avrà una vita anche durante tutto l’anno. Torniamo subito a lavorare. Quella di oggi è stata solo la prima tappa”.

Stadio della Roma, si riparte. Diecimila posto in più nel progetto

Visibilmente soddisfatto anche il sindaco Gualtieri: “Ringraziamo la Roma per il rispetto dei tempi, la serietà e anche la qualità dell’interlocuzione che ha avuto fino ad ora con i nostri uffici per un investimento di grandissima importanza per tutta la città. Con altrettanta serietà attiveremo immediatamente la conferenza dei servizi per esaminare e valutare questo progetto”.