Roma, sgombero volontario da parte degli occupanti di viale delle Province

Martina Zanchi 31 agosto 2022 a

a

a

"Sgombero" volontario in corso al palazzo occupato in viale delle Province, dove da questa mattina decine di persone, valigia in mano, stanno abbandonando l'immobile. Le operazioni, a quanto si apprende, andranno avanti fino a domani. La maggior parte degli occupanti verranno trasferiti in alloggi di proprietà del Comune di Roma a Primavalle. Il palazzo dell'Inpdai, occupato abusivamente nel dicembre del 2012 rientra nella lista del prefetto di Roma, Matteo Piantedosi ed è stato oggetto nel gennaio scorso di una sentenza del Tar che obbligava allo sgombero entro sei mesi. Concessa una piccola proroga per consentire il ricollocamento delle persone che da anni vivono all'interno dello stabile, da qualche ora, in modo del tutto pacifico e volontario, le famiglie stanno caricando su alcuni furgoni i propri effetti personali. A quanto si apprende sono 141 gli alloggi assegnati che hanno consentito di liberare il palazzo.