Roma, donna accoltellata a Trastevere: è gravissima. La testimonianza: "Qui si vive nel degrado"

Tragedia a Trastevere. Una donna italiana, di 47 anni e senza fissa dimora, è stata accoltellata questo pomeriggio a Roma, in via degli Orti di Cesare, nella centralissima zona di Trastevere. La donna è ricoverata al san Camillo di Roma in condizioni gravissime, è in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni la donna è stata aggredita sulle scale della Stazione Trastevere. È stata ferita al volto, al collo e all'addome ed ora è sottoposta a un intervento chirurgico. Sul caso indaga la polizia: sul posto gli agenti della scientifica stanno eseguendo i rilievi, mentre i colleghi della Squadra Mobile stanno ascoltando anche alcuni testimoni. Sono al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accoltellamento.

"I clienti mi hanno raccontato che c'è stata una lite degenerata poi nell'accoltellamento. Io non ho

visto, ma non sono stupito: qui alla stazione Trastevere girano con il coltello tantissime persone". Lo riporta l'Agi che ha intervistato un dipendente del bar Baffo, a pochi metri da via degli Orti di Cesare. "È pieno di tossici e qui si vive nel degrado. La legge italiana, tra l'altro, non ci tutela e io se avessi visto non sarei potuto nemmeno intervenire" ha detto il barista.