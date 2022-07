I Maneskin bloccano il centro di Roma, deviazioni a autobus e automobili

08 luglio 2022 a

Sabato sera dalle 21 al Circo Massimo di Roma è in programma il concerto dei Maneskin. Dalla giornata di venerdì è già stata chiusa al traffico via dei Cerchi. Sempre dalle 20 di venerdì 8 fino a cessate esigenze saranno chiuse anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca e via dell’Ara Massima di Ercole.

Dalle 15 di sabato 9 saranno poi vietate alla circolazione anche via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro Marcello. Deviate le linee di bus.

