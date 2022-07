Roma, l'affondo del Vaticano sul Campidoglio: "Rischiamo la giungla urbana". Appello del vescovo a Gualtieri

07 luglio 2022 a

“La Capitale rischia di diventare una giungla urbana”. Stavolta l'affondo durissimo sul Campidoglio arriva dal Vaticano: in un'intervista rilasciata a Vatican News monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare della città e conosciuto come Don Ben. denuncia la situazione gravissima in cui è precipitata Roma sommersa dai rifiuti e, adesso, devastata dagli incendi. Il funzionario della Chiesa parla di "corso di sopravvivenza quotidiana" dei cittadini romani e chiede alla politica "uno scatto di dignità".

Alla giunta guidata dal sindaco Pd Roberto Gualtieri il vescovo lancia l'appello: “La situazione richiederebbe da parte delle istituzioni uno scatto di dignità a fare delle scelte che sappiano di futuro, non di tornata elettorale - dichiara Don Ben - Chiedo anche ai cittadini di non cadere nel degrado umano. Certo i romani veramente fanno un corso di sopravvivenza quotidiana!".

Il vescovo nell’intervista parla anche della gestione politica della Capitale: “Con i veti incrociati mi sembra che cadiamo nel provincialismo e questo non è tollerabile per la politica". Dunque le istituzioni devono cambiare e assumersi le proprie responsabilità. Inoltre ai romani - che bacchetta per il poco senso civico di gettare per terra i rifiuti - il vescovo darebbe un premio. "Perché, in qualche modo - spiega - nonostante tutto, nonostante il traffico, le lunghe file, il caos, riescono ad arrivare alla fine della settimana senza aver scapocciato troppo".

