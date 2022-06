Ragazza novegese vittima di violenza sessuale nel convitto di suore, nei guai finiscono due danesi

Elena Ricci 15 giugno 2022 a

Una turista norvegese di 20 anni, sarebbe stata vittima di violenza sessuale all'interno di un convitto gestito dalle suore in via Bixio.

L'allarme ai poliziotti del commissariato Viminale lo ha dato la stessa vittima, raccontando agli agenti di essere stata violentata da due ragazzi.

A seguito dei primi accertamenti svolti dagli investigatori sono stati fermati due coetanei della giovane, anche loro turisti, arrivati nella Capitale dalla Danimarca. Per i due, sottoposti a fermo di indiziato di delitto, si attende la convalida dell'arresto da parte dell'autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini per capire l'esatta dinamica dei fatti. Non è chiaro se i tre fossero in vacanza insieme o se, invece, abbiano fatto conoscenza proprio durante la permanenza nella Capitale.

