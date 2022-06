Roma, clan dei Casamonica accusato di furto di corrente: "Rubavano 60 mila euro di elettricità l'anno"

07 giugno 2022 a

Sessantamila euro di elettricità rubati in un anno. È quanto emerge dalle indagini condotte e concluse dal pubblico ministero Vincenzo Barba, relative all’attività illecita di undici persone appartenenti al clan dei Casamonica. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica il furto di corrente sarebbe avvenuto per alimentare le ville abusive di via del Quadraro a Roma, quelle sgomberate e poi demolite nel novembre del 2018.

L’inchiesta - si legge nell'articolo - ha dimostrato come i Casamonica, servendosi di allacci irregolari al contatore adiacente alla zona, fossero riusciti a non pagare mai l’elettricità. Ora undici persone sono accusate di furto di corrente. A quattro anni dallo sgombero delle villette per gli appartenenti al clan arriva un altro capo d'imputazione e un nuovo processo.



