Roma, si traveste da Sailor Mercury e si masturba davanti ai bambini. Preso il maniaco dei Parioli

Atti osceni in luogo pubblico nel quartiere Parioli di Roma. Un filmato diffuso domenica 1º maggio sul canale Telegram della pagina social Welcome to Favelas aveva messo in stato d’allerta gli abitanti, in particolare i genitori della zona. Il video coglieva in flagrante un uomo travestito da Sailor Mercury, personaggio del cartone animato giapponese Sailor Moon, che si masturbava nei giardini di via di Vigna Filonardi. Il problema fondamentale, che ha scatenato l’ira delle famiglie, è che quel parco è attraversato spesso dagli studenti che arrivano a scuola dalla fermata dell’autobus.

Le investigazioni dei carabinieri per scoprire l’identità dell’uomo hanno preso il via proprio dagli esposti presentati dai genitori dei ragazzi. Sono servite diverse ore di appostamenti ma, alla fine, le forze dell’ordine hanno raggiunto l’obiettivo: attribuire un nome e un volto all’uomo reo di aver compiuto gesti poco consoni all’ambiente pubblico. Privo di precedenti giudiziari, stava proprio indossando il costume nel momento in cui è stato fermato. Nello zaino sono stati riscontrati anche altri abiti da travestimento, tra i quali uno da cheerleader e l’altro tipico dei bambini, da Spiderman. I carabinieri, finita la procedura di identificazione e dopo aver tolto dalla disponibilità dell’uomo quei vestiti, hanno inviato un’informativa alla Procura di Roma. Nella speranza che l’uomo non ricada nelle stesse, inaccettabili, azioni.

