Arriva il bonus di Gualtieri per i rom: diecimila euro e permesso di soggiorno

Il Comune si dà sette mesi per chiudere i tre campi nomadi di Candoni, Salviati e Lombroso. E prevede per i nomadi anche aiuti economici, fino a diecimila euro, per il «sostegno alloggiativo». Non solo, il percorso comprenderà la regolarizzazione dei documenti di soggiorno e di residenza, l'inserimento nel mondo del lavoro e la scolarizzazione dei bambini.

Il Campidoglio - stando a quanto riportato dal Messaggero - vuole una soluzione "non traumatica" per superare l'emergenza rom. Convincendo le persone rimaste lì - oltre duemila - ad andarsene spontaneamente, con un piano che si concluderà il prossimo 31 dicembre. L'amministrazione ha varato un bando in tre lotti separati, appena scaduto, «per sostenere percorsi di inclusione sociale della popolazione presente nel villaggio attrezzato» e così «di consentirne il superamento». Il piano prevede anche un contributo da diecimila euro, per ottenere il quale è necessaria «la sottoscrizione e la registrazione del contratto di locazione per alloggi singoli o in coabitazione e sarà erogato direttamente ai proprietari degli immobili locati», per un importo massimo di 800 euro al mese.

L'obiettivo del Comune sarebbe quindi quello di chiudere i conti con i sei i principali campi formali ancora abitati - Lombroso, Candoni, Gordiani, parte di Castel Romano, Salone, Salviati - e altrettanti informali, per un totale di circa seimila nomadi presenti in città.

Nel frattempo, il Campidoglio sta procedendo con lo sgombero delle residue 128 famiglie dal campo di Castel Romano (per un totale di 570 persone) utilizzando il vecchio piano rom della giunta Raggi. I fondi stanziati per quest' operazione ammontano a circa 357 mila euro: le famiglie dovranno allontanarsi dal campo entro prossimo novembre.

