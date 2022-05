Nettuno, ragazzo finisce disperso in mare: dispiegati i mezzi di salvataggio

Massimiliano Gobbi 29 maggio 2022 a

Ragazzo disperso in mare a Nettuno, vigili del fuoco e capitaneria di porto alla ricerca del giovane. Nel tardo pomeriggio di oggi è scomparso in mare un ragazzo dalla zona del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno. A segnalarlo alcuni bagnanti che hanno dato immediatamente l'allarme alla Capitaneria di Porto. Si tratta di un giovane nordafricano - egiziano nato nel 2003 - che stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Immediatamente sono scattate le ricerche con la motovedetta per rintracciare la persona che si è allontanata in mare. Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Anzio che continuano le ricerche. Intanto i bagnanti sono stati fatti uscire dall’acqua in un tratto di mare per facilitare le ricerche dello straniero.

