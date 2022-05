Roma si prepara per la finale di Conference League a Tirana: maxi-schermo in città. Le due ipotesi

06 maggio 2022 a

"Con il sindaco Roberto Gualtieri abbiamo intenzione di organizzare un maxi-schermo per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord del prossimo 25 maggio. In giornata sentiremo prefetto e sceglieremo il luogo migliore". Ad annunciarlo è stato l'assessore a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, a margine dell'inaugurazione del Roma Travel Show 2022 al Palazzo dei Congressi dell’Eur. Bocche cucite e nessun commento per ora dal Campidoglio sull'indiscrezione secondo cui la AS Roma avrebbe presentato agli uffici dell'amministrazione comunale una prima bozza di progetto del nuovo stadio nella zona di Pietralata. "C'è un rapporto molto costruttivo e proficuo con la Roma che va avanti", ha detto sempre Onorato.

A proposito dell’installazione del maxi-schermo. L’obiettivo della giunta della Capitale è quello di permettere ai tantissimi tifosi della Roma che non potranno essere a Tirana di seguire insieme la finale di Uefa Conference League contro il Feyenoord in programma mercoledì 25 maggio alle 21l. Niente piazza San Giovanni, al momento sarebbero piazza del Popolo e il Circo Massimo le ipotesi più quotate come location. Oggi pomeriggio ci sarà un confronto con la Prefettura per individuare la scelta migliore.

