Ladispoli, la donna accoltellata dal marito operata d'urgenza: è molto grave

È stata operata d’urgenza la donna di Ladispoli raggiunta da diverse coltellate dal marito, che a sua volta ha tentato di togliersi la vita dopo aver ferito anche la figlia di 17 anni.

Accoltella moglie e figlia dopo una lite. Poi prova a togliersi la vita. Dramma a Ladispoli

La donna fa sapere il bollettino della Direzione dell’ospedale San Camillo di Roma «è stata operata da una equipe multidisciplinare ed ora le sue condizioni sono stazionarie, ma permangono molto gravi. L’intervento è stato realizzato da un chirurgo d’urgenza, uno toracico e un cardio chirurgo. La donna è giunta in condizioni gravissime dovute a ferite multiple che hanno colpito più organi».

I contorni della tragedia di Ladispoli sembrano ormai essersi delineati. Secondo quanto si apprende, gli investigatori dei carabinieri di Civitavecchia impegnati nelle indagini, propendono per la tesi del del tentato duplice omicidio con successivo atto di autolesionismo da parte del 49enne. Non vi sono elementi che facciano ritenere coinvolte persone esterne alla famiglia anzi, tutto lascia ritenere possibile la ricostruzione secondo la quale, l’uomo avrebbe aggredito in bagno la moglie 48enne infliggendole ferite gravissime con un coltello.

Non è stata confermata l’ipotesi che l’arma, che è stata trovata e sequestrata, sia un coltello da cucina. Con lo stesso oggetto, l’uomo avrebbe anche ferito gravemente la figlia 17enne intervenuta in soccorso della madre. La giovane ha ricevuto almeno un fendente, anche in questo caso, molto profondo, al fianco. Lui, invece, si sarebbe inferto una coltellata all’addome. Per questo è ricoverato al Gemelli. I carabinieri che lo hanno arrestato lo mantengono piantonato anche se l’uomo è in coma farmacologico.

