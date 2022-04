Cinghiali a Roma, adesso passeggiano vicino alla casa di Roberto Gualtieri

Massimiliano Gobbi 21 aprile 2022 a

Dopo i municipi XIV e XV di Roma, maggiormente colpiti dall’invasione dei cinghiali, ecco che qualcuno di loro riesce ad arrivare anche nelle zone più centrali raggiungendo anche le strade di Monteverde. E’ proprio di questi giorni, infatti, la notizia di un cinghiale solitario che passeggia per le vie del quartiere. Un evento che ha suscitato commenti tra i residenti, molti tra i quali tenevano a sottolineare come l’animale non si fosse mai dimostrato aggressivo.

A rilanciare il video sui social, anche questa volta, è stata la consigliera regionale di Fratelli d’Italia che ha commentato così l’accaduto: "Per la prima volta un cinghiale è stato avvistato a Monteverde, a due passi da casa del sindaco Gualtieri. A differenza di molti altri già avvistati a Roma, è stato narcotizzato e sarà abbattuto. Avrà dato fastidio a qualcuno?”. In merito alla vicenda si è espressa anche l’Oipa — Organizzazione internazionale protezione animali — chiedendo a Roma Capitale delle garanzie per l’incolumità del cinghiale che è stato catturato e addormentato da un veterinario, una vicenda insoluta e scottante che non vede ancora fine.

