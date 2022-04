Liceo Montale Roma, "nessuna violazione". L'ispezione dell'Ufficio scolastico chiude il caso tra preside e studente

20 aprile 2022 a

"Non è stata accertata nessuna violazione del codice disciplinare". L'Ufficio scolastico regionale del Lazio mette una pietra sullo scandalo scoppiato Liceo Statale Eugenio Montale di Roma, finito al centro di aspre polemiche per una presunta relazione tra la preside della scuola e uno studente 19enne. La dirigente scolastica, Sabrina Quaresima era stata accusata di avere avuto una relazione con uno dei ragazzi dell'istituto ed era stata sbattuta sulle prime pagine dei giornali per la presunta relazione. La donna si è sempre difesa sostenendo che non ci fosse mai stata alcuna storia.

Oggi, mercoledì 20 aprile, arriva l'annuncio dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio dopo l'ispezione amministrativa: "Non ha accertato violazioni del codice disciplinare" si legge nella nota. "L'Usr - spiegano - ha recentemente avviato una ispezione amministrativa presso il liceo classico Montale, a tutela di tutta la comunità scolastica e per verificare le segnalazioni alle quali la stampa nazionale ha dato ampio risalto. L'ispezione, ora terminata, non ha accertato violazioni del codice disciplinare, per cui questo Ufficio non avvierà procedimenti né adotterà provvedimenti disciplinari".

