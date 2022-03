La preside sta con uno studente? Il caso al liceo Montale, l'ufficio scolastico manda gli ispettori

29 marzo 2022 a

La presunta relazione tra la preside del liceo Montale di Roma e uno studente è stata segnalata all'Ufficio scolastico regionale dopo voci insistenti e l'ente ha aperto un'indagine e mandato gli ispettori: ora l'insegnante rischia il posto. Il rapporto tra i due sarebbe iniziato a dicembre, durante i giorni dell'occupazione della sede centrale, quella di via Bravetta. Dopo un mese l'allora 18enne avrebbe voluto interrompere la storia, secondo quanto riporta Repubblica che ha raccolto varie voci dall'istituto.

La vicenda sarebbe uscita fuori per alcune confidenze fatte dal ragazzo ad alcuni amici, dopo un po' sono arrivate le scritte sui muri che molti accostato alla vicenda: "La laurea in pedagogia l'hai presa troppo seriamente", "Chi sa deve agire".

Le indiscrezioni e i pettegolezzi hanno fatto drizzare le antenne ad alcuni docenti che hanno ascoltato il ragazzo. Poi è partita la segnalazione all'Ufficio scolastico regionale, chiedendo di far luce al più presto sui fatti. La preside smentisce tutto, ma sse le voci dovessero trovare conferma, per lei scatterebbe una sanzione disciplinare fino al licenziamento.

Il quotidiano riporta anche alcune frasi del ragazzo, che avrebbe cancellato i messaggi delle chat con l'insegnante, ma forse non tutti. Avrebbe chiesto lui la fine della relazione scrivendo " che non avrebbe potuto darle quel che lei avrebbe voluto".

Per la preside tutta la vicenda è un pettegolezzo: "I collaboratori poco affidabili hanno fomentato un gossip per mettermi in difficoltà. Sono nell'anno di prova e potrei essere cacciata". ha detto l0insegnante 50enne al Corriere della sera. "È evidente che mi hanno voluto fare del male", afferma, "non c'è stato nulla di nulla con il ragazzo, posso giurarlo davanti a chiunque. Sono felicemente sposata e ora mi dovrò difendere con le vie legali e con gli accertamenti amministrativi".

