Maxi-tamponamento sull'A24 a Portonaccio, nove auto si schiantano: feriti estratti dalle lamiere

Massimiliano Gobbi 10 aprile 2022 a

a

a

Maxi-incidente tra nove auto sulla A24, 13 i feriti di cui tre in codice rosso E' il grave bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di oggi, intorno alle 5.40, a Roma tra le uscite di via Portonaccio e via Fiorentini che ha registrato nove auto scontrate, l'una contro l'altra, in un maxi tamponamento a catena.

Sul posto la polizia locale, la polizia stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco intervenuti con la squadra 10/A e in ausilio il carro fiamma, un mezzo specializzato ad intervenire su incidenti stradali, con attrezzi specifici per tagliare, sollevare e stabilizzare i veicoli.

Un intervento estremamente delicato, dove sono stati estratti dalle lamiere dalle auto diversi feriti. Tre le persone in codice rosso trasportate con urgenza in ospedale. Il tratto stradale è stato provvisoriamente chiuso per i rilievi del caso, fino alle 10 del mattino. Si indaga per l'esatta dinamica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.